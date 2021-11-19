“TERBİYESİZ SENSİN!” CHP’li Aydoğan ile Bakan Karaismailoğlu arasında meclisi karıştıran tartışma!





CHP'li TURAN AYDOĞAN ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili tartışma yaşandı. İstanbul'daki taksi sorununu dile getiren TURAN AYDOĞAN 'ın Bakanı hedef alan sözleri üzerine tartışma çıktı. CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından getirilen taksi plakası sayısını artırma önerisinin Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından 10 kez reddedildiğini anımsatarak, "Ne hakkınız var ya buna. Yerleştirdiğiniz buna ne hakkı var. İstanbul'u İstanbullular yönetecek. Boş verin, böyle bir hakkınız yok. İstanbul'u İstanbullular yönetecek" dedi. Aydoğan'ın sözü üzerine toplantıda gerginlik yaşandı. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #turanaydoğan #adilkaraismailoğlu #istanbultaksi #ibb #ekremimamoğlu #taksitartışması #istanbul #taksiistanbul #meclis #tbmm