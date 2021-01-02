Terkos gölünde korkutan görüntü

Yurt genelinde yağışların azalması ise kurak geçen sonbaharın ardından tehlike çanları çalmaya devam ediyor. İstanbul’da Terkos gölünün son durumu havadan çekilen görüntülerde gözler önüne serildi.

Gölün su seviyesi İSKİ verilerine göre yüzde 21.42’ye kadar düşmesi ile ortaya çıkan çöp yığınları havadan görüntülendi. Gölün içine atılan araba lastikleri, cam şişeler ve atıklar gün yüzüne çıktı.

Barajlardaki doluluk oranı son 10 yılın en düşük seviyesine geriledi. Kuraklığı anlatan en çarpıcı görüntüler ise daha önce iskele olarak kullanılıp betona bağlanan teknenin karaya oturması oldu. Bu gibi onlarca teknenin suyun çekildiği için karaya oturduğu havadan çekilen görüntülere yansıdı.

BALIKLAR CAN ÇEKİŞİYOR

İstanbul’da kuraklığın etkisiyle su seviyesi büyük oranda düşen barajlardan biri de Ömerli. Yeterli yağış alamayan Ömerli Barajının Kurtdoğmuş köyü mevkiinde sular çekilerek kurudu.

Bir balıkçı Ömerli Barajı’ndaki çok sayıda yavru balığı yaşatmak için kovayla toplayarak barajın su seviyesi yüksek olan alanına bıraktı. Su seviyesi çekilen barajın bataklığa dönüşmesi, kuraklığı gözler önüne serdi. Köylüler, küçük su birikintilerinde can çekişen yavru balıkları kurtarıp derin sulara bırakırken zamanla yarıştı.

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