Terlik faciaya neden oldu! Fatma Nur feci şekilde can verdi

Adana’da Küp Şelalesi’ne pikniğe gelen Fatma Nur Kayabaşı (13), suya düşen terliğini almak isterken akıntıya kapıldı. Kızını kurtarmak için suya giren ve kendisi de akıntıya kapılan Hasan Kayabaşı çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı. İtfaiye ekiplerinin sudan çıkardığı Fatma Nur hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Aladağ ilçesindeki Küp Şelaleri’nde meydana geldi. Osmaniye’nin Kadirli ilçesinden ailesiyle birlikte pikniğe gelen Fatma Nur Kayabaşı, terliğini suya düşürdü.

BABA DA SUYA ATLADI

Terliği almak için suya giren Fatma Nur, akıntıya kapılarak sürüklenmeye başladı. Kızını gören Hasan Kayabaşı da suya girdi ancak o da sürüklenmeye başladı. Yaklaşık 30 metre sürüklenip, bir kayaya tutunan Hasan Kayabaşı, çevredekiler tarafından sudan çıkarıldı.

FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye erlerinin yaptığı çalışmada Fatma Nur sudan çıkarıldı. Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede Fatma Nur’un hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Fatma Nur’un cansız bedeni morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

İlginizi Çekebilir Uzman çavuş feci şekilde can verdi İlginizi Çekebilir Mevsimlik işçi Nahide feci şekilde can verdi