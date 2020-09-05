Termik santral eylemine ‘pandemi’ yasağı

Biga Ekoloji ve Yaşam Platformu’nun, 6 Eylül’de Karabiga’da ve 7 Eylül’de Çanakkale’de düzenlemek istediği ‘Termik Öldürür’ eylemlerine Çanakkale Valiliği tarafından corona virüsü tedbirleri gerekçesi ile izin verilmedi.

“AKP MİTİNGLERİNDE PANDEMİYİ UNUTAN KAMU”

Eylemlere katılacağı belirtilen CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Özunç, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla yasaklamaya tepki gösterdi.

Öztunç’un açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

*Çanakkale Biga’da çevre örgütleri tarafından yarın yapılacak olan termik santraller öldürür eylemine Pandemi bahanesiyle Valilik tarafından izin verilmedi. AKP mitinglerinde pandemiyi unutan kamu, konu termik santrali olunca hemen harekete geçiyor.

*Çanakkale Valiliği’nin kararı kamu yararı yerine ranttan yana olmuştur. Yarın saat 15.00’te Çanakkale il başkanlığımızda basın toplantısı düzenleyerek hem Biga’yı hem de Afşin Elbistan Termik santralini anlatacağım.

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