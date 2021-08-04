Termik santrale yaklaşan yangın kontrol altında

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, termik santrale yaklaşan yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Kemerköy santraline yakın yangının sabah uçak ve helikopterlerle yapılan müdahale ile kontrol altına alındığını açıkladı.

Tokat, Reuters’a yaptığı açıklamada santralin faaliyete geçtiğini belirterek, “Alevler santralin duvarına kadar

dayanmıştı dün gece… Şu anda bugün yapılan müdahale ile yangın söndü. Dört gün önce bunun yapılması gerekiyordu o zaman bu

kadar yanmazdı buralar. İki uçak ve dört helikopter katıldı sabah söndürme çalışmalarına” dedi.

Türk evleri köyünün yandığını, Akçakaya ve Fesleğen gibi yükseklerdeki mahallelerde yangın olduğunu belirten Tokat, “Oraya da helikopterler yönlendirdim. Ben şimdi yanan Türkevleri mahallesindeyim. Orman Bakanlığı, itfaye ve destek kuvvetler de çalışıyor şu an” diye konuştu.

REUTERS

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