Termik santralin olduğu ilçede uzman doktor yok!

Solunum yolu hastalarının komşu il ve ilçelere gitmek zorunda kaldıklarından yakınan vatandaşlar, “İlçede iki termik santral var, nüfusun yüzde 80’i solunum yolu hastası, Afşin Devlet Hastanesi’nde dört yıldır göğüs hastalıkları doktoru yok, sıkıntımız büyük” diyerek yetkililere seslendi. Konuyu Meclis gündemine taşıyan CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya, “Afşin Devlet Hastanesine ne zaman göğüs hastalıkları uzmanı ataması yapacaksınız?” diye sordu.

Kahramanmaraş’ın ilçesi Afşin’de devlet hastanesine 4 yıldır göğüs hastalıkları doktoru ataması yapılmıyor. Afşin-Elbistan olmak üzere iki termik santralin bulunduğu ilçede, çok sayıdaki solunum hastası tedavi olabilmek için ya Kahramanmaraş il merkezine ya da komşu ilçe Elbistan’a ya da Malatya ve Kayseri’ye gidiyor. Yaşanan mağduriyeti TBMM’ye götüren Cumhuriyet Halk Partisi Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na yazılı soru önergesi verdi.

“BU KADAR BÜYÜK BİR İLÇEDE DOKTOR SIKINTISI YAŞANIYOR”

Elbistan ve Afşin’de termik santrallerin yıllarca filtresiz çalıştığını hatırlatan CHP’li Öztunç, ilçe merkezi ve köylerde santralden dolayı göğüs hastalıklarının arttığına dikkat çekti. Afşin Türkiye büyük bir ilçe olduğunun altını çizen Öztunç şöyle konuştu, “Bu kadar büyük bir ilçede doktor sıkıntısı yaşanmasının inanılacak gibi değil. Bu kadar büyük bir ilçede devlet hastanesi var, maalesef göğüs doktoru yok. Başka branşlarda da doktor eksik. Vatandaş hastalandığı zaman 120 kilometre uzaktaki Kahramanmaraş’a sevk ediliyor. Bu 80’li yıllar Türkiye’sidir. 2020 yılındayız, 80 bin nüfuslu ilçede göğüs doktoru yok. Elbistan ilçesinde de devlet hastanesinde benzer sıkıntılar var. AKP hükümeti ‘sağlıkta reform yaptık’ diyor ama yapılanlar kağıt üzerinde. Termik santralden dolayı solunum yolu hastalıklarıyla mücadele eden ilçede göğüs hastalıkları doktoru yok. Hem yıllarca filtresiz çalışan termik santrallere mahkum ettiler insanları, hem de doktor bile göndermiyorlar.”

VATANDAŞLAR DA YAKINDI

Afşin-Elbistan Termik Santrali’nden meslek hastalığına yakalanarak emekli olduğunu söyleyen Mehmet Çelik (63) şöyle konuştu, “20 yıldır amfizem hastasıyım. Tedavi olmak için başka şehirlere gitmek zorunda kalıyorum. Termik santralden dolayı Elbistan’ın nüfusunun yüzde 80’i solunum yolu hastası. Afşin Devlet Hastanesi’nde dört yıldan beri göğüs hastalıkları doktoru yok. İlçede doktor olmayınca kilometrelerce uzaklıktaki hastanelere gitmek zorunda kalıyoruz.”

“4 YILDIR GÖĞÜS HASTALIKLARI DOKTORU YOK”

Afşin’de kahvehane işletmecisi Mehmet Coşlu ilçede sürekli doktor sıkıntısı yaşandığını dile getirdi. Coşlu, “Devlet Hastanesi’nde dört yıldır göğüs hastalıkları doktoru yok. Sadece göğüs hastalıklar değil, çocuk doktoru da yok. Bizim burada ağır hasta olanlar en yıkın ilçe olan Elbistan’a gidiyoruz. Birçok vatandaş da çevre illere gitmek zorunda kalıyor. Vatandaş olarak şikayetlerimiz dile getirsek de, bizim elimizden ne gelir ki” dedi.

“BURADA YAŞAYAN İNSANLARIN SUÇU NEDİR”

İlçede devlet hastanesi olduğunu fakat birçok hastalığa müdahale edemediğini söyleyen beton blok imalatçısı Cuma Dağlı (51) yaşadıkların sıkıntıları şöyle ifade etti, “İlçede insanlar hastalarını, Malatya, Kayseri, Elbistan’a götürmek zorunda kalıyor. Bizim burada en çok sıkıntı yaşadığımız hastalık solunum yolları. Dört yıldır ilçemizde göğüs hastalıkları doktoru yok. Düşünün karda kışta hasta olan insanlarımız kilometrelerce uzaklıktaki hastanelere gitmek zorunda kalıyorlar. Örneğin çocuk doktoru haftada bir gün Kahramanmaraş’tan gelir. Burada yaşayan insanların suçu nedir? Neden buraya doktor ataması yapılmıyor.”