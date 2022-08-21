Terör örgütü üyeleri Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yangın çıkardı

Yazan:
Alaturka Online
-

Terör örgütü PKK/YPG üyeleri, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi Serdeşt köyü kırsalında yangın çıkardı.

Yayınlanma: 21:00 – 21 Ağustos 2022 Güncellenme:

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, önceki gün Serdeşt köyü kırsalında PKK/YPG’li teröristler 3 noktadan yangın çıkardı. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından söndürülmeye çalışılan yangının 4 kilometre kare alanda devam ettiği öğrenildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptığı açıklamalarda, terör örgütü elebaşlarının örgüt mensuplarına sabotaj ve orman yangınları çıkartması yönünde talimat verdiğini belirtmişti.

Terör örgütünün son yıllarda Irak ve Suriye’de çıkardığı yangınlarda 100 binerce dönüm ekili alan yandı. Yangınlar nedeniyle yerleşim yerlerinin tahribi sonucu yerel halk da yaşam alanlarını terk etmek zorunda kaldı.

Yangın çıkartıp doğaya zarar vererek “çevre terörü” gerçekleştiren bölücü örgüt, orman sabotajlarının yanı sıra sivil halkın tarım arazilerine zarar vererek bölgedeki ekosistemin yok olmasını hedefliyor. (İHA)

Soylu: Hangi belediyesine el atsak içerisinden terör örgütü iltisaklısı çıkıyor İlginizi Çekebilir Soylu: Hangi belediyesine el atsak içerisinden terör örgütü iltisaklısı çıkıyor Terör örgütü PKK'nın El Bab'daki saldırısında can kaybı 15'e yükseldi İlginizi Çekebilir Terör örgütü PKK’nın El Bab’daki saldırısında can kaybı 15’e yükseldi

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?