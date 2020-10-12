Terör örgütü yangını fırsata çevirme peşinde

Hatay’ın İskenderun-Belen ve Arsus ilçeleri üçgeninde yaşanan orman yangınlarını, terör örgütü PKK kendisi için “Fırsata çevirmeye çalışırken”, “Yeni yangınlar çıkarılacak” söylentileri yüzünden vatandaş geceleri de sokakta nöbet tutuyor. Yangınlarla ilgili olarak 6 kişinin gözaltına alındığı ve bunlardan ikisinin serbest kaldığı öğrenildi. Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, insansız hava araçlarının görüntülerinin incelendiğini belirtti. Yangının çıkış noktalarıyla ilgili gelen ilk bilgiler, ihbarlar ve elde edilen fotoğrafların uzmanlar tarafından incelendiğini söyledi.

TAŞERON OLABİLİR

Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül ise iki gün süren yangının kundaklama sonucu terör örgütü ya da onun taşeronları tarafından çıkarıldığına ilişkin bilgiler olduğunu söyledi. Gül yaşananları şöyle anlattı: “Yangının belli bir program dahilinde olduğu anlaşılıyor. Halkımızda büyük bir tedirginlik var. Herkes mahallesinde nöbet tutuyor. Şüpheli gördükleri kişiler hakkında güvenlik güçlerini bilgilendiriyor. Halkımızı sakinleştirmeye çalışıyoruz. Bütün yangınlar yerleşim birimlerinin yanında çıkarıldı. İlçemizin üç tarafını çevirecek şekilde ormanı yaktılar. İskenderun’da bir saat içinde dört noktada yangın çıkarıldı. Bunlar normal bir durum değil.”

RÜZGAR VE NEM HESABI

Yangının “Matruşka” gibi iç içe çıktığını belirten Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş “Allah korudu ve en azından can kaybı olmadı. Tabii ki ormanlarda çok sayıda canlıyı kaybettik. Burada, doğanın kendisine gelmesi için 30-40 yıl gerekir” dedi. Başkan Savaş şöyle konuştu: “Yüzde 99 sabotoj. 11,5 yıldır yıldır belediyle başkanıyım. Böyle yangın görmedim. Bir yerde başlıyor, bakıyorsunuz biraz sonra başka yerlerden yangın haberleri geliyor. Yangını çıkaranlar en rüzgarlı havayı, en rüzgarlı bölgeleri, nemin de en düşük olduğu zamanı seçmişler. Bunlar da tesadüf değildir.”

‘Gel gel şenlik var’

Hatay’da 70 saat süren orman yangınlarının bilançosu dün ortaya çıktı. Yüzlerce hektar ormanın yanı sıra pek çok ev, araç ve işyeri zarar gördü. Yangının evinin balkonuna sıçradığını ve son anda kurtulduğunu söyleyen Emine Özdemir, yangının başlangıcı sırasında iki gencin şoke eden telefonla konuşmalarını duyduğunu söyledi. Özdemir “Yakanları göremedim ama o iki genç telefonla birine “Gel gel burada şenlik var” dedi. O an polise söylemek aklıma gelmedi. Bizim burada torunlarımızın geleceği yandı. Çok kötüyüz” diye konuştu. Öte yandan güvenlik kameralarına ormanda hızla hareket eden bir kişinin görüntüleri yansıdı. Yine bir şüphelinin gözaltına alınma anı görüntülendi.