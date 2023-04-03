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3 Nisan 2023
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Terör örgütünün gençlik yapılanmasına operasyon

Alaturka Online
Alaturka Online

PKK/KCK terör örgütüne bağlı Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) olarak bilinen yapılanmaya yönelik soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, örgüte eleman aktarımı sağlayanlara yönelik çalışmalar yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İzmir Emniyet Müdürlüğü’nün ortaklaşa yürüttüğü teknik takip çalışmaları sonucunda, PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanına eleman aktarımı faaliyetinde bulunan şüpheliler tespit edildi.

Yakalanmalarına yönelik operasyon için İstanbul ve İzmir’de toplam 20 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonlarda 19 şüpheli gözaltına alınırken, diğer şüphelilerin yakalanması için de çalışmaların devam ettiği bildirildi. (DHA)

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