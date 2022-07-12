Terör üzerinden siyaset ülkeye acı çektirir

Erdal Sarızeybek, iktidarın gizli olması gereken harekatı bilerek ifşa ettiğini söyledi ve şöyle konuştu: Bu demektir ki, seçim öncesi şiddetli çatışmalar olacak. Millet artık gerçeği biliyor. Seçimi kazanamazlar.

Saygı ÖZTÜRK

Meslek hayatının 12 yılı başta Şemdinli olmak üzere olayların en yoğun olduğu yörelerde geçen, sınır ötesi harekatlara katılan İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi emekli Albay Erdal Sarızeybek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, her an Suriye’ye harekat yapabileceklerine ilişkin açıklamalarını SÖZCÜ’ye yorumladı. Sarızeybek, “AKP iktidarı döneminde 2019 yılına kadar Irak’a sınır ötesi harekata izin verilmedi. Sadece 2008’de Yaşar Büyükanıt’ın harekatı var o da sonuçsuz kaldı” dedi.

Sınır ötes Harekatın bir süredir Cumhurbaşkanı tarafından dillendirildiğini hatırlatan Sarızeybek, bunun neden şimdi gündeme getirildiğini şöyle açıkladı:

“Irak ve Suriye’de Türkiye’ye tehdit olan unsurlar PKK/PYD/IŞİD gibi,bir anda ortaya çıkmış olan tehditler değil. 2002 yılında örgüt çökertilmiş, Irak kuzeyinde Hakurk’a sıkıştırılmıştı. Sayıları da 2-3 bini geçmiyordu. İstenmiş olsaydı, terör bitmişti ama yapmadılar.

KUMPAS DÖNEMİ

Geçen dönemde, örgüt baktı ki harekat yok, bunu kendisine sağlanmış bir himaye olarak gördü ve geldi karakollarımızı vurdu. Kimse de peşinden gitmedi, gidemedi. Bu süreç Türk Ordusu’na kurulan kod Ergenekon kumpas sürecidir.

Saddam’ı devirdiler, sıra Suriye’ye gelince, aynı örgüt önce Irak’ın kuzeyini yani bugün harekat yapılan Pençe-Kilit’teki bölgeyi ele geçirdi. Irak kuzeyini ele geçiren örgüt, Suriye’ye geçti. Bu kez Suriye kuzeyini ele geçirdi. Her şey gözlerimizin önünde oldu bitti, kimse müdahale etmedi ta ki 15 Temmuz darbe girişimine kadar.

O İKİ HAT BOŞ

Afrin tutuldu ama Irak-Suriye hattı boş. Ne kadar harekat yaparsanız yapın, Irak’tan Fırat’ın doğusuna terörist akınını önleyemezseniz sonuç alınabilmesi mümkün değil. Suriye koruma altına alındı. Şimdi Türkiye tam da seçimlere giderken ‘artık sabrımız taştı’ deyip harekat yapılacağı bildiriliyor. Bu harekatın siyasi hedefi ne? Eğer ki ‘Suriye’nin toprak bütünlüğünü korumak için harekat yapıyoruz’ diyorsanız, bu doğru değil. Çünkü Türkiye Özgür Suriye Ordusu’nu (ÖSO) destekliyor, OSO da Esad rejimini devirmeye çalışıyor.

NASIL BİTİRECEKSİNİZ?

Eğer ki siz ‘Terörü bitirmek için harekat yapıyorum’ diyorsanız, bu da doğru değil. Çünkü yıllardır terör örgütünün Fırat’ın doğusuna yerleşmesine göz yuman bu siyaset. Üstelik siz ABD‘nin örgüte verdiği desteği kesmeden nasıl terörü bitirebilirsiniz ki.

HAREKAT İFŞA EDİLDİ

Bu durumda geriye bir tek seçenek kalıyor, o da seçimler. Bakınız şimdi Türkiye’ye, HDP Kapatma davası var, PKK üzerinden CHP‘nin hedef alınması meselesi var, İYİ Parti’nin hedef alınması var. Eğer ki siz bu sınır ötesi harekatı seçimleri manipüle edebilmek amacıyla yapıyorsanız, bundan sonra olacaklar bellidir.

Önce harekat başlatılır. Zaten çok gizli olması gereken bir harekatı ifşa ettiler. Teröristler de biliyor harekatı. Bu demektir ki hazırlıklılar. Bu da şiddetli çatışmalar olacağının bir işaretidir. Sınır ötesi harekatla birlikte yurt içi operasyonlar başlatılır, toplu gözaltılar, baskınlar. Bunu Türkiye 2015 seçimlerindeki hendek çatışmalarında da yaşamıştı. Böyle bir yol izlenirse eğer bu ardından HDP kapatma davası gelir, derken CHP ve İYİ Parti’ye algı operasyonları, kumpaslar bunu izler. Türkiye gergin bir ortam da seçimlere giderse siyasi iktidar belki seçimleri kazanabileceğini düşünebilir ama bu doğru değildir. Terör üzerinde siyaset yapmak bu ülkeye bir şey kazandırmaz aksine acı çektirir. Halk bu gerçeği bildiği için önümüzdeki seçimlerde ne yapılırsa yapılsın tutmayacaktır. Türk milleti, Anayasa’dan aldığı güçle, demokratik hak ve özgürlüklerini kullanarak, günü geldiğinde halayla, horonla, şarkılarla, türkülerle sandığa giderek bu siyaseti değiştirmesini de bilecektir.”