Teröre ağır bir darbe daha: 5 ölü

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist obüs ve helikopter atışlarıyla etkisiz hâle getirilirken Zap bölgesinde eylem hazırlığındayken tespit edilen 2 PKK’lı terörist de hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi” ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Şimşek ve Zap bölgesinde 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB’den yapılan açıklamada, “Mehmetçik Irak’ın kuzeyini teröristlere dar ediyor. Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist obüs ve helikopter atışlarıyla etkisiz hale getirilirken Zap bölgesinde eylem hazırlığındayken tespit edilen 2 PKK’lı terörist de hava harekatıyla etkisiz hale getirildi” denildi.

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