Terörist elebaşı Öcalan’ın tutulduğu İmralı Adası’nda orman yangını

Marmara Denizi’nde bulunan İmralı Adası’nda sabah saatlerinde orman yangını çıktı. Çam ağaçları ve zeytin ağaçlarının bulunduğu adadaki yangın şiddetli lodosun etkisiyle büyüdü.
Bursa’nın Mudanya ilçesinden Büyükşehir ve ormana ait itfaiye ekiplerinin deniz yoluyla İmralı’ya ulaştırılmaya çalışıldığı ancak denizdeki fırtınanın gemi seferini güçleştirdiği öğrenildi
HELİKOPTER İSTENDİ
Öte yandan Kocaeli’nin Gölcük ilçesinden bir askeri geminin arazöz almaya çalıştığı, İstanbul’dan da bölgeye söndürme helikopterinin istendiği öğrenildi.
Yaklaşık 10 hektar büyüklüğündeki İmralı Adası’nda 1999 yılında Kenya’da yakalanan terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan 21 yıldır tutuklu bulunuyor. Müebbet hapse mahkum edilen Öcalan’ın yanına 2009 yılında sekiz mahkum gönderilmişti.
Adada jandarmaya ait bir komando birliği bulunurken, adanın çevresi sahil güvenlik tarafından korunuyor. (İHA)