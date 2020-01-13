Terörist itiraf etti: Rahip bizi Mor Yakup’ta saklıyordu

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çoğunlukla Süryanilerin yaşadığı Nusaybin‘e bağlı Üçyol ve Üçköy mahallelerine 9 Ocak’ta operasyon düzenledi. Operasyonda Mor Yakup Manastırı‘nın rahibi Sefer Bileçen ve Üçköy muhtarı Joseph Yar‘ın da aralarında bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı.

Sorguları tamamlanan rahip Sefer Bileçen ile üç şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Bileçen, tutuklanırken, üç şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltına alınan diğer 8 şüphelinin sorgusu ise sürüyor.

İHA’LAR TESPİT ETTİ

İnsansız hava araçlarının; Sefer Bileçen’in, 28 Eylül 2018’de dağ kadrosundan gelen iki teröristi Mor Yakup Manastırı’nda sakladığını tespit ettiği soruşturma dosyasında yer aldı.

İki gün boyunca takip edilen teröristlerin manastırdan 30 Eylül 2018 sabahı çıktıktan sonra kırsala kaçma şüphesi üzerine operasyon başlatıldı. Teröristlerin bulunduğu bölgeler, silahlı insansız hava araçlarıyla bombalandı. Bombardımanda Medya kod adlı terörist E.K. öldürüldü, diğer terörist ise güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi.

“ÖRGÜT BU ŞAHSA GÜVENİRDİ”

Bu olaydan dört ay sonra Rojhat kod adlı terörist M.S., Habur Sınır Kapısı’na gelerek teslim oldu. Mor Yakup Manastırı’na gittiklerini itiraf eden terörist, şunları söyledi: Zaman zaman ihtiyaçlarımızı karşılamak için bu manastıra giderdik. Ben bu manastıra ilk kez 2016 yaz aylarında ‘Zafer’ kod adlı örgüt mensubuyla geldim. Bana rahibi tanıdığını ve bir ihtiyaç olduğunda rahibin temin ettiğini söylemişti. Bu manastıra ne zaman uğrasak şahıs bize su ve gıda malzemesi verirdi. Örgüt bu şahsa güvenirdi. Bu şahsı en son 2018 sonbaharında yine manastıra erzak ihtiyacımızı karşılamak için gittiğimizde görmüştüm. (DHA)