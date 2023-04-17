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17 Nisan 2023
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Terörist sayısı iki haneye düştü

Alaturka Online
Alaturka Online

14 Mayıs seçimleri öncesi propaganda gezilerini devam eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eyüp Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’nı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın direktifiyle İstanbul 2. Bölge’den milletvekili adayı olan Soylu, Türkiye’de terörist sayısının 86’ya düştüğünü öne sürdü.

Eyüp bölgesinde şoförlük yapan esnafa; ABD’nin kendisini iki kez istenmeyen adam ilan ettiğini, Sahil Güvenlik’e batmayan küçük botlar aldıklarını, corona virüsü salgını sırasında Çin’in kendini kapattığını anlatan Süleyman Soylu, kendisini bekleyenlerle hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra makam aracı TOGG’a binerek Beşiktaş’a geçti. (DHA-AA)

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