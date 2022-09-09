Teröristler için keşif yapmışlardı: 8 sanığa ağır müebbet

Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde 5 yıl önce kaymakamlık, adliye lojmanları, emniyet ve jandarma binaları ile özel harekât üs bölgesine eş zamanlı bomba yüklü araçla saldırı düzenlenmesine ilişkin yargılanan 8 sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.

Özgür CEBE

Dicle ilçesinde jandarma binasına bomba yüklü araçla saldırı düzenlenmesi, ardından kaymakamlık ve adliye lojmanlarına eş zamanlı saldırı düzenlenmesiyle ilgili teröristlerin ilçe merkezine getirilmesine yardımcı olup önceden keşif ve istihbarat çalışması yaptıkları belirtilen tutuklu 8 sanığın yargılanmasına Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi.

Sanıklar suçlamaları kabul etmezken savcı mütalaasında, kamera kayıtlarına da yansıyan görüntülerde kalabalık terörist grubun ilçe merkezini ele geçirmek için emniyet binasına 7, olay yerine destek için giden polis araçlarına ise 4 adet roketatar atıldığını belirtti. Ardından bir roketin de kaymakamlık konutuna atıldığı vurgulandı. Sanıkların “devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak” suçunu işledikleri için cezalandırılmalarını istedi.

MAĞDURLAR DİNLENDİ

Saldırıya uğrayan kaymakam, savcı, asker ve polisler de mağdur olarak alınan ifadelerinde, gece eş zamanlı ilçeye dört koldan saldırı düzenlendiğini belirterek, “Bulunduğumuz yerde siper aldık.

Yere yattık, AK Parti İlçe binası önünde beyaz bir araç vardı ve etrafındaki silahlı teröristler kablo çekiyorlardı. Bomba yüklü araç olduğunu fark ettik, özel harekât polisleri burayı yoğun ateş altına alınca teröristler kaçtılar. Canımıza kast eden teröristlere yardım eden sanıklardan şikâyetçiyiz” dediler.

“TERÖRİSTLERE İSTİHBARAT VERİP KEŞİF YAPTILAR”

Mahkeme sanıkların teröristlerin kırsal alandan ilçe merkezine sivil araçlarla getirilmesine yardımcı oldukları, teröristlere şoförlük yaptıklarını, saldırı sonrasında teröristleri tekrar dağdaki kamp alanına götürdüklerini belirtti.

Sanıkların terör örgütünün sözde milis yapılanmasında yer alarak ilçe merkezinde kamu kurum ve kuruluşları hakkında keşif, istihbarat ve gözetleme faaliyetleri yürüterek olası güvenlik zafiyetlerini şifreli biçimde teröristlere rapor olarak verdikleri, hangi güzergâhtan saldırı yapılabileceği ve hangi noktalardan kaçabileceklerine dair basit krokiler ve kriptolu not ve mesajlarla aktif faaliyet yürüttüklerini, ayrıca örgüte eleman temin etme, yine dağdaki teröristlerin yaşamsal ihtiyaçlarını karşılayarak sivil araçlarla kendilerine köylü görüntüsü verip dağ kadrosuna lojistik destek sağladıklarını belirtti.

Mahkeme sanıklar İ.Z, S.Ş, C.B, N.A ve Y.A “Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak” suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı. Sanık M.T ağırlaştırılmış müebbet ve 31 yıl 8 ay, Ş.A ağırlaştırılmış müebbet ve 13 yıl, Z.A da ağırlaştırılmış müebbet ve 31 yıl 3 ay hapisle cezalandırıldı.

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