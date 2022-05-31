Teröristlerin kullandığı mağarada yaşam malzemesi ele geçirildi

Yazan:
Alaturka Online
-

Kahramanmaraş’ta düzenlenen operasyonda teröristlerce kullanılan mağarada yaşam malzemesi ele geçirildi.

Yayınlanma:

  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

Teröristlerin kullandığı mağarada yaşam malzemesi ele geçirildi

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı, terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek amacıyla Şehit Jandarma Er Hüseyin Karagöz operasyonunu başlattı.

Çağlayancerit ilçesinin Engizek kırsalında icra edilen operasyonda, PKK’lı teröristler tarafından geçmiş yıllarda kullanıldığı değerlendirilen mağara tespit edildi. Mağarada hassas burunlu köpeklerle arama yapan jandarma ekipleri, muhtelif yaşam malzemesi ele geçirdi. Ele geçirilen yaşam malzemeleri imha edildi. (İHA)

PKK/YPG'li 5 terörist etkisiz hale getirildi İlginizi Çekebilir PKK/YPG’li 5 terörist etkisiz hale getirildi PKK sığınağında mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi İlginizi Çekebilir PKK sığınağında mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?