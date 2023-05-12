Teröristlerin saldırısında Sözleşmeli Er Muhammet Küçük şehit oldu

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının taciz atışı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Muhammet Küçük’ün Hatay’ın Hassa ilçesindeki ailesine acı haber ulaştı.
Gürpınar Mahallesi’nde yaşayan baba Yakup ile anne Zöhre Küçük’e şehadet haberini Kaymakam Osman Acar ve askeri yetkililer, sağlık görevlileri eşliğinde verdi.
Ailenin evine Türk bayrağı asıldı, evin önüne taziye çadırı kuruldu.
Şehit Küçük’ün cenazesinin ikindi vakti Mazmanlı Mahallesi’nde defnedileceği öğrenildi.
2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Muhammet Küçük’ü şehit eden 2 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
MSB’den yapılan açıklamada “Şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız! Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde kahraman silah arkadaşımız P. Söz. Er Muhammet Küçük’ü şehit eden 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlarımız güçlü şekilde sürüyor” denildi. AA