TES-İŞ Genel Başkanı Akma'dan Karadeniz'deki doğal gaz rezervi keşfi için teşekkür:

ANKARA (AA) – Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası (TES-İŞ) Genel Başkanı Ersin Akma, Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz rezervinin tespit edilmesiyle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a ve Türkiye'nin enerjisi için çalışan tüm kesimlere teşekkür etti.

TES-İŞ'ten yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Akma, Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz rezervinin tespit edilmesi vesilesiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak ile Türkiye'nin enerjisi için çalışan tüm kesime teşekkür etti.

Sendika olarak milli enerji adına Türkiye'nin son yıllarda artarak devam eden çalışmalarından son derece büyük bir memnuniyet duyduklarını belirten Akma, "Dünyanın çevre dostu yeşil ekonomiye geçiş sürecinde ülkemizde mevcut kaynaklarla enerji üretiminin yanında bir yandan yenilenebilir enerji üretiminin hızlı bir şekilde artması diğer yandan karada ve denizlerimizde enerji arama faaliyetlerinin hat safhaya çıkarılmış olması takdire şayandır." ifadesini kullandı.

Akma, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Karadeniz'de tespit edildiği açıklanan 320 milyar metreküplük doğal gaz rezervinin bu çalışmaların neticesi olduğunu aktardı.

Türkiye'nin, güneş enerjisi ve rüzgar gibi zengin yenilenebilir enerji kaynaklarının yeterince kullanılması ve denizlerdeki rezervlerin tespit edilmesi ile dışa bağımlılıktan kurtulacağına olan inançlarının tam olduğuna vurgu yapan Akma, şunları kaydetti:

"Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Fatih Dönmez'e, Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak'a, tüm bakanlarımıza ve Türkiye'nin enerjisi için çalışan tüm kesimlere, Doğu Akdeniz enerji kaynakları üzerindeki haklarımızı korumak konusunda gösterilen kararlılık, ve milli enerji adına sürdürülen olağanüstü gayretler için teşekkür ediyoruz. TES-İŞ, üyeleri ile birlikte daha fazla enerji ve daha güçlü bir Türkiye için var gücüyle çalışmaya devam edecektir."