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9 Mayıs 2023
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Tesadüfe bakın, ihaleyi yine aynı firma kazandı

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

İlk ihalesi 17 ay önce yapılan, kazanan Diymar inşaat firmasının yer tesliminden sonra artan maliyetleri gerekçe göstererek çekildiği Aydın Adliye Sarayı ihalesi seçime 5 gün kala yeniden yapıldı.

Efeler ilçesinde 105 bin 655 metrekare alanda yapılacak olan Adliye Binası için 9 Mayıs 2023 tarihinde yeniden yapılan ihaleyi yine Diymar firması kazandı.

30 Aralık 2021 günü 136.734.452 TL bedelle yapılan ihaleyi, aynı firmanın 1 milyar 300 milyon TL’ye aldığı açıklandı.

BAKANLIĞIN BİR ÇOK İHALESİNİ ALAN FİRMA

Yıllardır hükümetin Aydın’daki mega projelerinden biri olan Aydın Adliyesi ihalesini ikinci kez kazanan Diymar inşaat firmasının Adalet Bakanlığı’nın yaptığı birçok yatırımda görev aldığı; daha önce de Kayseri Adalet Sarayı, Muğla, Osmaniye ve Gaziantep E Tipi Cezaevi, Emniyet Genel Müdürlüğü Ek Hizmet Binası ile çok sayıda ilde Emniyet Müdürlüğüne ait binalar, bazı üniversitelerde öğrenci yurtları ile çok sayıda kamu kurumu binasının inşaatını gerçekleştirdiği öğrenildi.

Alaturka Online
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