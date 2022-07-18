Tesadüfün böylesi! Çalınan motosikletine otomobille çarptı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, Kıbrıs gazisi Süleyman Güneş, otomobiliyle bir motosikletliye çarptı. Kaza sonrası yapılan incelemede kazaya karışan motosikletin de Güneş’e ait olduğu ve 1 gün önce evinin önünden çalındığı ortaya çıktı. Güneş, “Motosikletimi hemen tanıyamadım çünkü üzerinde bazı değişiklikler yapmışlar” dedi.

Ulucami Mahallesi 3 Eylül Caddesi’nde dün akşam saatlerinde Kıbrıs gazisi Süleyman Güneş’in (69) kullandığı otomobil ile M.Y. yönetimindeki plakasız bir motosikletle çarpıştı.

İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan M.Y., sağlık görevlilerince ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza sonrası yapılan incelemede ise motosikletin, Süleyman Güneş’e ait olduğu ve 1 gün önce evinin önünden çalındığı tespit edildi.

Motosikletin üzerinde değişiklikler yapıldığını belirten Güneş, “Motosikletim 1 gün önce evin önünden çalınmıştı. Çarpıştığımız motosikletin bana ait olduğunu öğrendim. Motosikletimi hemen tanıyamadım çünkü üzerinde bazı değişiklikler yapmışlar. Üzerine kılıf geçirip, bazı yerlerini sökmüşler” dedi. (DHA)

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