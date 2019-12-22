Teşhircilerin savunmaları işledikleri suç kadar iğrenç

Son aylarda toplu taşıma araçlarında cinsel taciz vakaları artmaya başladı. Metrobüs, dolmuş, vapurun yanı sıra kendi özel aracını kullanarak kadınlara cinsel organını gösteren teşhircilerin savunmaları ‘Fermuarımı açık unuttum’, ‘Bende kasık mantarı var’, ‘Bacağımı kaşıyordum’, ‘Altıma kaçırdım’ şeklinde oluyor.

İstanbul’da meydana gelen dört olayı ve yargılanan sanıkların savunmalarını inceleyen İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Şenol Turan, en yaygın cinsel suçlardan biri olan teşhircilikle ilgili önemli bilgiler verdi.



ARALIK 2019, İSTANBUL

OLAY İstanbul’un Ataşehir ilçesinde, yaya olarak yoldan geçen eski basketbolcu D.Ç. adlı kadına adres sorma bahanesiyle otomobiliyle yaklaşarak cinsel organını gösteren Cihan A. polis tarafından gözaltına alındı.

SAVUNMA Adliyeye sevk edilen 26 yaşındaki Cihan A., çıkarıldığı mahkemede kendisini şöyle savundu: Gideceğim yolu kaybettim. Telefonum çalışmıyordu. Yolu öğrenmek adına bir bayana sordum. Bana yaklaştı, adresi tarif ediyordu. O esnada fermuarım açık olduğunu fark ettim. Daha önce lavaboya gitmiştim. Utancımdan hemen ilerledim. Bayan şahsın kameraya çektiğini fark ettim. Küfür eder, rezil olurum diye hemen uzaklaştım. Şahıs teşhis etmiş ama ben değilim.

YARGI SÜRECİ Cihan A. ‘teşhir suretiyle cinsel taciz’ suçundan tutuklanarak cezaevine kondu. Hakkında hazırlanacak iddianame sonra hakim karşısına çıkacak.

ARALIK 2019, İSTANBUL

OLAY Evli ve dört çocuk babası Muaz K. bindiği Kadıköy-Taksim dolmuşunda iki kadına bakarak mastürbasyon yaparken yakalandı. Kadınlar, zanlıyı cep telefonuyla kamera kaydına alarak şikayetçi oldu.

SAVUNMA Çevresinde sevilen biri olduğunu belirten Muaz K., şunları söyledi: Dolmuşun içinde uyuya kalmışım. Uyku sersemiyken elim cebimde sol kasığımı kaşıdım. Kasık mantarı var bende. Kesinlikle mastürbasyon yapmadım. Kasıklarımda kaşıntı var. Toplum içinde kaşımamam gerektiğini biliyorum. Taciz kastıyla hareket etmedim.

YARGI SÜRECİ Üç yıla kadar hapisle yargılanan Muaz K. ‘cinsel taciz’ suçundan iki ayrı şikayetçi kadın için beşer ay olmak üzere 10 ay hapis cezasına mahkum oldu. Hükmün açıklanması geriye bırakıldı. Beş yıl içinde bir suçtan ceza almaması durumunda ceza ortadan kalkacak.

EKİM 2019, İSTANBUL

OLAY Kadıköy-Karaköy vapurunda mastürbasyon yapan Rıza E., cinsel tacizi videolu olarak belgeyen iki kadının şikayetçi olması üzerine gözaltına alındı.

SAVUNMA Bir otomobil fabrikasında işçi olduğu öğrenilen Rıza E., ‘zincirleme cinsel taciz’ suçlamasıyla hakim karşısına çıktı. Olay günü dört bira içtiğini belirten sanık, şunları söyledi: Alkollü iken elim ayağım kendiliğinden oynuyor. Olay günü bacağım kaşınmaya başladı. Ben de kaşıdım. Bayanların kendi aralarında benim hakkımda cinsel taciz söylemli konuşmalar yaptıklarını duyunca panikledim. Tuvalete gittim. Hatta montumu da orada unutmuşum. Kimseye karşı cinsel taciz eylemim olmadı.

YARGI SÜRECİ Tutuksuz yargılanan sanık Rıza E., adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Duruşma ertelendi. Rıza E.’nin 3 ay 15 günden 3 yıl 6 aya kadar hapsi isteniyor.

AĞUSTOS 2019, İSTANBUL

OLAY Avcılar’da seyir halindeki metrobüs içinde bir oturan kadın yolcunun yanı başında mastürbasyon yapan Fatih Ö. gözaltına alındı.

SAVUNMA Şüpheli, polis sorgusunda ‘Kadın birden bağırınca korktum ve altıma kaçırdım. Bir şey yapmadım’ dedi. Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine kondu. Hakim karşsına çıkan Fatih Ö., ‘Elimdeki poşet müştekiye çarpmış olabilir’ dedi. Pantolonun önündeki ıslaklığı ise ‘O sırada biri sağ karın bölgeme doğru bir darbe vurdu ve idrar oluştu’ diye açıkladı.

YARGI SÜRECİ Adli Tıp Kurumu raporu mahkemeye ulaştı. Raporda pantolon üzerindeki altı lekeden birinin sperm hücresi olduğu yer aldı. 9 yıl 6 aya kadar hapisle yargılanan Fatih Ö., alabileceği muhtemel ceza ile tutuklulukta geçirdiği sürenin miktarını göz önüne alınarak tahliye edildi. Duruşma ertelendi.

Vakaları inceleyen İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Şenol Turan, “Bahse konu bu dört olayda da sanıkların cinsel organlarını göstermek yoluyla kadınları taciz ettiklerini görüyoruz. Bu durumu teşhircilik bozukluğu (exhibitionistic disorder) olarak tanımlayabiliriz” dedi.

Turan, teşhircilerin başka suçları işleme potansiyeli de olduklarına dikkat çekerek şunları söyledi:

TOPLUMUN YÜZDE 2-4’ÜNDE GÖRÜLÜYOR

* Teşhircilik, bunu beklemeyen ve rıza göstermeyen birine cinsel organların gösterilmesinden yoğun bir cinsel uyarılma yaşama şeklinde tarif edilebilir.

* Teşhirciliğin en yaygın suçlardan biri olduğu bilinse de konu hakkındaki mevcut bilgilerimizin sınırlı olduğunu söyleyebilirim. Bu bilgiler de teşhircilik suçunu işlemiş olan kişilerle yapılan araştırmalardan gelmektedir. Genel toplumda yüzde 2-4 oranında görüldüğü tahmin ediliyor. Ancak internet ve sosyal medyanın kullanımının yaygınlaşması, web kamerasının icadı; teşhircilere, geleneksel teşhirciliğe benzer sapkın cinsel davranışlarda bulunmak için yeni imkanlar sunuyor.

* Teşhirciliğe çoğu zaman diğer sapkınlıklar da eşlik eder. En sık eşlik eden sapkınlıkların voyeurism (röntgencilik), frottörizm (sürtünme) ve pedofili olduğu bilinmektedir. Bu durum, teşhircilerin başka suçları işleme noktasında da potansiyelleri olduğuna işaret etmektedir.

* Batılı ülkelerde kayıtlara geçen cinsel suçların üçte birini teşhircilerin eylemleri oluşturuyor. Araştırmalar teşhirciliğe maruz kalanların bu olaylardaki gibi daha çok kadın olduklarını gösteriyor. Ergenlik öncesi dönemdeki çocuklara cinsel organlarını göstererek uyarılan teşhircilere rastlıyoruz.

KURBANIYLA KONUŞMUYOR, EYLEME ODAKLANIYOR

* Teşhirciler en sık 22-30 veya 40-60 yaşları arasındadır. Olay esnasında teşhircilerin çoğunun kurbanı konuşmadığı, yaptığı eyleme odaklandığı bilinmektedir. Cinsel taciz eyleminin gerçekleştiği yer çoğunlukla bir otopark, kamuya açık cadde ya da sokaklar, ağaçlık alanlar, bir aracın veya toplu taşıma araçları içerisinde olabilir. Buradaki olaylarda da vapur ya da dolmuş gibi toplu taşıma araçlarında ya da kendi aracının içerisinde gerçekleştiği görülmektedir.

* Teşhircilerin eylemlerinin neler olduğu incelendiğinde ise (tıpkı bu olaylarda olduğu gibi) büyük bir kısmının cinsel organına dokundukları, yarısının ise mastürbasyon yaptığı saptanmıştır.

* Teşhirciliğin nedeni bilinmemektedir. Antisosyal kişilik bozukluğunun varlığı, alkol kullanım bozukluğunun bulunması ve pedofilik ilgi bu sapkınlık için eğilim oluşturabilir. Bu kişilerin çocukluk çağında yaşadıkları cinsel ve duygusal istismarın da tablonun oluşumunda önemli olduğu söylenmektedir.

* Teşhirciliğin tedavisi hakkındaki mevcut bilgilerin büyük bir kısmı, bu sapkınlığın genellikle kronik seyrettiği ve tedaviye dirençli olduğu konusunda fikir birliği içerisindedir. Çeşitli ilaç tedavileri ve psikoterapiler uygulansa da tedavi yanıtının maalesef oldukça sınırlı olduğu bilinmelidir.

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