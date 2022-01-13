TESK Başkanı: Esnaf Perakende Yasası’nı bekliyor

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 2 milyonu aşkın esnafın Meclis’te bekleyen Perakende Yasası’nın geçmesini beklediğini söyledi. Palandöken, “Bir dükkân ve on binlerce şubede, onlarca esnafın işini yapan zincir marketlerin açılış, kapanış ve sattıkları ürünlere kural getirilmeli” dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Taslak halinde Meclis’te bekleyen ve esnafın haksız rekabete karşı korunmasının tek yolu olan Perakende Yasası bir an önce hayata geçirilmeli” dedi.

Palandöken, yaptığı açıklamada, yüzlerce farklı ürünün bir dükkânda satılmasının ticari ahlâka aykırı olduğunu, esnafın artık ticari hayatta haksızlıklara karşı ayakta duracak halinin kalmadığını belirtti.

Palandöken, “Bir dükkan ve on binlerce şubede, onlarca esnafın işini yapan zincir marketlerin açılış, kapanış ve sattıkları ürünlere kural getirilmeli. Bu kuralları düzenleyen Perakende Yasası, Meclis’ten bir an önce çıkmalı. 2 milyonu aşkın esnafımız bu yasayı bekliyor” diye konuştu.

‘ADALETSİZLİK ESNAF AÇISINDAN SON BULMALI’

Herkesin kendi işini yapması gerektiğine dikkat çeken Palandöken, “Ekmeği, sigarayı bakkal ve fırın, kırtasiye ürünlerini kırtasiyeci, sebze-meyveyi manav esnafı, eti-tavuğu kasap esnafı, hediyelik eşyayı zücaciyeci esnafı satmalı” diye konuştu.

Palandöken, şöyle devam etti:

“Tütün mamulü ve alkollü içki, mobilya, cep telefonu, elektronik eşya ve beyaz eşya, kırtasiye ürünleri, züccaciye, hırdavat, oyuncak, tekstil, konfeksiyon ve hazır giyim (kıyafet, ayakkabı, terlik vb.), hediyelik eşya, oto yedek parça ve aksesuar, kesme çiçek, işlenmemiş et ürünleri, deniz ürünleri, unlu mamul ve pastane ürünlerinin satışını zincir marketler yapmamalı.

Bir ürünü satarken o ürün hakkında tam anlamıyla da bilgi sahibi olmak gerekir. Ehliyet parayla sahip olunabilir; ama araba kullanmak parayla satın alınamaz. Yani herkes kendi işini yapmalı. Eti kasap, sebze meyveyi manav satmalı.” (DHA)



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