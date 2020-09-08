TESK Başkanı Palandöken'den “araç sigorta fiyatları düşürülsün” talebi

ANKARA (AA) – Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde trafikteki araç sayısının ve kaza oranlarının azaldığını belirterek, araç sigorta fiyatlarının düşürülmesini istedi.

Palandöken yazılı açıklamasında, sokağa çıkma kısıtlamaları ve kişisel tedbirler nedeniyle trafikte araç ve kaza sayısının azaldığı pandemi döneminde sigorta şirketlerinin karının artırdığını ileri sürdü.

Trafik kazalarının bu yıl mart-temmuzda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 22 azalarak 132 bin 679’a düştüğü bilgisini veren Palandöken, "Trafik kazaları azalırken sigorta şirketleri de doğal olarak kar açıkladı. Araç sahipleri ise bu süreçte trafiğe çok az çıkılması ve ekonomik sebepler nedeniyle sigorta yaptırmaktan çekindi. Zorunlu olmasına rağmen trafikte sigortalılık oranı düştü. Öyle ki ocak ayında 4,6 milyon araç sigortasız iken Kovid-19 ülkemizde başladıktan 1 ay sonra nisan ayında bu sayı 4,9 milyonda çıktı." değerlendirmesinde bulundu.

Trafikte sigortasız gezen her aracın tehlike saçtığını belirten Palandöken, şunları kaydetti:

"Herhangi bir kaza anında sigortasız araç hem kendini hem karşıdaki aracı hem de devleti zarara sokacaktır. 23,6 milyon aracın tamamı zorunlu trafik sigortasını yaptırmalı. Bu yüzden trafikte araç sigortalılık oranını artırıcı adımlar atılmalı. Sigorta şirketleri fiyatlarda ortak bir fikir birliği içerisinde indirime gitmeli ve taksitlendirmede taksit sayısını artırmalı."