TESK: Jet hızıyla zam yapanlardan aynı hızda indirim bekliyoruz

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Gıda, akaryakıt gibi birçok ürün grubunda döviz kurlarını bahane ederek jet hızıyla zam yapanlardan şimdi samimiyetlerine inanmak için indirim bekliyoruz” dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kurdaki sert düşüş sonrası gıda ve akaryakıtta indirim talep etti.

Palandöken, “Gıda, akaryakıt gibi birçok ürün grubunda döviz kurlarını bahane ederek jet hızıyla zam yapanlardan şimdi samimiyetlerine inanmak için indirim bekliyoruz” dedi.

‘KURDAKİ DÜŞÜŞÜN YANSIMALARINI GÖREMİYORUZ’

Piyasalara güvenin artması için tüm ürün gruplarında indirime gidilmesi gerektiğini vurgulayan Palandöken, şöyle devam etti:

“Ayçiçek yağından motorine, kış lastiğinden, monttan kuruyemişe A’dan Z’ye tüm ürün gruplarına son birkaç ayda zam geldi. Bu zamların birçoğu tamamen usulsüz artarken, birçoğu da döviz kurları bahane edilerek arttı. Şimdi ise açıklanan kararların ardından döviz kurlarında yaşanan önemli düşüşü bu zamlara yansımasında göremiyoruz.

Gıdadan tekstile, akaryakıta her ürün grubunda dövizdeki 50 kuruşluk artışta bile anında zam yapanlardan şimdi aynı hızda indirim bekliyoruz.

Piyasalara güvenin artması, vatandaşın ve mal alım satım yapan esnafın rahatlamayı daha iyi yaşayabilmesi için artık tüm ürün gruplarında önemli bir indirim yapılmalı.” (İHA)



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