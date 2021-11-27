TESK: Kredi kartı taksit sayısı artırılmalı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, kur dengesizliğine karşı alım kolaylığı sağlamak için kredi kartı taksit sayılarının artırılmasını talep etti.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bazı ürün gruplarında taksit sayısının artırılmasının vatandaşların alım gücünü artıracağını belirterek, “Büyük kasım indirimleri gibi avantajlı durumlara rağmen özellikle beyaz eşyada fiyatlar yüksek kalıyor. Bu nedenle kredi kartına yapılan taksitte belirli kısıtlama olan ürün gruplarında taksit sayısı artırılmalı” dedi.

Palandöken, bu talebine gerekçe olarak döviz kurundaki artışın birçok üründe zam yaratmasını gösterdi.

‘ÖDEME KOLAYLIĞI SAĞLANMALI’

Bu yıl kredi kartına taksit sayısı mobilya ve beyaz eşyada 12 aydan 9 aya indirilip, TV alımında 5 bin TL ve üzerinde 4 ay taksit imkanı sağlandığını anımsatan Palandöken, şöyle devam etti:

“Kasımda birçok ürün grubunda, gerek e-ticaret gerek perakende dükkan satışlarında indirimler gerçekleşmesine rağmen fiyatlarda önemli bir artış oldu. Eşyasını yenilemek isteyen, hediye almak isteyen, yeni evlenecek olanlar gibi birçok vatandaşımız alacağını ertelemeden, daha kolay ödeme şekli sağlanmalı.

Bu nedenle vatandaşlara daha kolaylaştırıcı bir adım atmak için bu taksit sayısı sınırlaması beyaz eşya, altın, mobilya, teknolojik ürünler, elektronik ürünlerde artırılmalı. Ekonomik anlamda daha uzun vadeye yayılan ödemeler her kesimi rahatlatacak, piyasalarda durgunluk yaşanmasına sebep olmayacaktı.”

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