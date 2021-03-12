TESK ve TŞOF'tan “12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü” mesajı

ANKARA (AA) – Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken ile Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, "12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Palandöken mesajında, İstiklal Marşı'nın Türk milletinin bağımsızlık aşkını temsil ettiğini vurguladı.

Mesajında "Küllerinden doğan bir milletin kurtuluş mücadelesinin en büyük anısı olan İstiklal Marşı, milletimizin azmini ve kararlılığını anlatan en anlamlı eserdir." ifadesine yer veren Palandöken, şunları kaydetti:

"Mustafa Kemal Atatürk ile Milli Mücadele'nin tüm kahramanlarını ve İstiklal Marşı'nı kaleme alan Mehmet Akif Ersoy'u, besteleyen Osman Zeki Üngör'ü rahmetle anıyorum. Marşımızın her dizesinde vurgulandığı gibi Türk milleti ezelden beri hür yaşamış ve ilelebet hür yaşayacaktır. Bayrağımız, vatanımız ve milletimiz ilelebet var olacaktır. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un da söylediği gibi Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın."

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın da mesajında, "Hiçbir zaman başka bir milletin boyunduruğu altında yaşamamış ve yaşamayacak milletimizin, topraklarımız işgaldeyken göstermiş olduğu azim ve kararlılığı tarihte yerini her zaman koruyacaktır." ifadelerini kullandı.