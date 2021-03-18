TESK ve TŞOF'tan “18 Mart Şehitleri Anma Günü” mesajı

ANKARA (AA) – Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken ve Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Palandöken, mesajında, Çanakkale Zaferi'nin cumhuriyete giden yoldaki en önemli adım olduğuna işaret ederek, Türk milletinin bundan 106. yıl önce şanlı bir destan yazarak Çanakkale'nin geçilemez olduğunu tüm dünyaya gösterdiğini bildirdi.

Çanakkale ruhunun, milletin bağımsızlık uğruna hiçbir engel tanımadan zafere ulaşabileceğinin kanıtı olduğunu aktaran Palandöken, "Ecdadımız şanlı tarihi boyunca bağımsızlığı için savaşmış ve sömürgeciliğe karşı bağımsız bir Türkiye Cumhuriyeti kurmayı başarmıştır. Bu büyük zaferi gerçekleştiren aziz milletin çocukları olmak, hepimiz için haklı bir iftihar kaynağıdır. Bu şanlı destanın yıl dönümünde başta büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatanın her karış toprağında kanı olan, adını tarihe altın harflerle yazdıran Mehmetçik'imizi, tüm şehit ve gazilerimizi saygıyla, rahmetle ve şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun." ifadesini kullandı.

TŞOF Başkanı Apaydın da mesajında Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde milletine güvenen bir komutan, komutanına güvenen azimli ve onurlu halkın dayanışmasıyla yazılan destanı yad ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Türk ordumuzun gücünü, halkımızın azmini, Çanakkale'nin geçilmez olduğunu dünyaya gösterdiğimiz bu günde, başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, kahraman Mehmetçik'lerimizi, aziz şehit ve gazilerimizi bir kez daha şükran, rahmet ve saygıyla anıyorum."