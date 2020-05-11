Tesla, Kovid-19 yasağına rağmen üretime başlayacak

Musk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Tesla’nın, Kovid-19 yasağına rağmen, bugün tekrar elektrikli araba üretimine başlayacağını duyurdu.

Elon Musk, ”Ben de bugün herkes gibi sahada olacağım. Biri tutuklanacaksa o kişinin ben olmasını istiyorum” dedi.

Tesla is restarting production today against Alameda County rules. I will be on the line with everyone else. If anyone is arrested, I ask that it only be me. — Elon Musk (@elonmusk) May 11, 2020

Daha önce de Kaliforniya eyaleti yetkililerine Tesla’nın üretime başlamasına izin verilmesi çağrısında bulunan Musk, aksi takdirde şirketin Alameda bölgesindeki tek üretim tesisini Teksas ya da Nevada’ya taşımakla tehdit etmişti.