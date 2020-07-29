Teşrik tekbiri nasıl ve ne zaman getirilir? Teşrik tekbirlerinin dini hükmü nedir?

İslam aleminin heyecanla beklediği Kurban Bayramı bu sene 31 Temmuz Cuma günü idrak edilecek. Bayram öncesinde ise teşrik tekbirleri hakkındaki bilgiler sıkça araştırılmaya başlandı. Özellikle arefe günü sabah namazıyla birlikte getirildiği söylenen teşrik tekbiri hakkındaki Diyanet açıklamalarını sayfamızda sizlere aktarıyoruz. İşte “Teşrik tekbiri nedir, nasıl getirilir?” ve “Teşrik tekbiri dini hükmü nedir?” sorularının detaylı yanıtları…

TEŞRİK TEKBİRİ NEDİR, NASIL VE NE ZAMAN GETİRİLİR?

Diyanet’te yer alan bilgilere göre, Hz. Peygamberin (s.a.s.), kurban bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivayetler vardır.

Buna göre Hanefîlerde tercih edilen görüşe göre arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farzın ardından teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek her Müslümana vaciptir. Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz aynı günlerde kaza edilirken teşrik tekbirleri de getirilir. Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilmeleri hâlinde ise tekbir getirilmez. Namaz kaza edilmedikçe tekbirler kaza edilmez. Şâfiî mezhebine göre ise teşrik tekbirleri sünnettir.

TEŞRİK TEKBİRLERİ DİNİ HÜKMÜ

Peygamberimizin, kurban bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın 4. günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dahil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivayetler bulunmaktadır. Ebû Yûsuf ve Muhammed’e göre arefe günü sabahından bayramın 4. günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farzın selâmından sonra teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek ve seferî mukim ayırımı olmaksızın her mükellefe vâciptir. Hanefî mezhebinde fetvaya esas olan görüş budur. Teşrik günlerinde kazâya kalan namaz, yine o günlerde kazâ edilirse teşrik tekbirlerini de kazâ etmek gerekir. Bunun dışında teşrik tekbirleri kazâ edilmez.

Ebû Hanîfe’ye göre ise bu tekbirler, kurban bayramının arefe gününden 1. gün ikindi namazına kadar sekiz vakit, cemaatle kılınan farz namazlardan sonra vâciptir. Dolayısıyla bu vâciplik cemaate katılması gerekmeyen seferî ve mukim kişiler için söz konusu değildir. Teşrik tekbirleri, Şâfiî ve Hanbelî mezhebine göre sünnet, Mâlikî mezhebine göre ise menduptur.