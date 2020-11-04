TETSİAD Başkanı Bayram, ekim ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi:

BURSA (AA) – Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri İş İnsanları Derneği (TETSİAD) Başkanı Hasan Hüseyin Bayram, Cumhuriyet tarihi rekoruna ulaşan ekim ayı ihracat rakamlarının pandemi sürecinin oluşturduğu tüm zorluklara rağmen gurur verici bir başarı olduğunu belirtti.

Bayram, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin ekim ayında, 17,3 milyar dolar ihracat yaptığını anımsattı.

İhracat rakamlarının bir gurur kaynağı olduğuna dikkati çeken Bayram, şunları kaydetti:

"Katma değerli bir sektör olan ev tekstili ürünlerinde, pandemi sürecinin olumsuzluklarının araya girmesine rağmen ocak-ekim döneminde gerçekleştirilen 2 milyar doların üzerindeki ihracatla bu başarının önemli bir parçası olduk. Yaşanan zorlu sürecin atlatılmasının en etkili yolunun üretmekten geçtiğinin bilincinde olarak, çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Cumhuriyet tarihi rekoruna ulaşan ekim ayı ihracat rakamları, pandemi sürecinin oluşturduğu tüm zorluklara rağmen gurur verici bir başarı. Bu gurur tablosunu oluşturan tüm ihracatçıları yürekten kutluyorum. Çağın gereklerine en hızlı şekilde adapte olarak teknolojiyi, Ar-Ge ve inovasyonu etkili bir biçimde kullanarak ve nitelikli ürünler üreterek, yeni düzende geleceğe daha da sağlam adımlarla yürümek istiyoruz. Yaşadığımız zorlu süreci fırsata çevirerek, bu süreçten güçlenerek ayrılacağımıza inanıyorum. Şu ana kadar dünyanın içinde bulunduğu duruma baktığımızda başarılı bir süreç geçirdiğimiz görülüyor."

Bayram, bundan sonra da ekonomi yönetiminin üreticiyi destekleyen proaktif politikalarının devamı ve ihracatçıların da aynı şevkle çalışmalarını sürdürmesiyle gurur verici tablolar yaşamanın kaçınılmaz olduğunu sözlerine ekledi.