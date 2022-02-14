Tevfik Göksu Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı! İBB Meclisi’nde tartışma çıktı!

İBB AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu İBB Meclisi’nin bugünkü toplantısında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı.
Tevfik Göksu Kılıçdaroğlu’nun “Zamlar geri alınana kadar faturamı ödemeyeceğim” açıklamasına tepki gösterdi.
CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı Tevfik Göksu’ya cevap verdi.
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