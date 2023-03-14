Tevfik Göksu’nun paylaştığı montajlı video meclisi gerdi





İBB Meclisi AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu’nun 13 Mart tarihli İBB Meclis oturumunda yaptığı konuşmada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun depreme ilişkin açıklamalarının yer aldığı ve salona dinlettiği montajlanmış video tartışmaya neden oldu.

Göksu’nun meclise dinlettiği videoda, yerel seçim öncesinde bir TV programında kendisine yöneltilen “göreve geldiğinizde deprem sorununu nasıl çözeceksiniz” sorusuna verdiği “5 yılda çok hızlı hareket edilip çözülebilir” sözü ile, 6 Şubat depremlerinin ardından Uğur Dündar’a yaptığı “20 yıllık hızla hareket edersek İstanbul’un sorununu çözmek için bize 100 yıl lazım” açıklamasının sadece “hızla hareket edersek bize 100 yıl lazım” cümlesi birleştirilerek montaj yapılmıştı.

Göksu, “İBB Başkanı önce ‘5 yılda bu işi bitirim’ demiş, sonra ‘bize 100 yıl lazım’ diyor” sözleri ile İmamoğlu’nu eleştirmişti. Göksu aynı montajlanmış videoyu meclis oturumunun ardından katıldığı canlı yayında da dinletti.

“GÖKSU’DAN ÖZÜR BEKLİYORUZ”

Montajlanmış video, İBB Meclisi mart ayı oturumlarının 14 mart tarihli ikinci oturumunda da gerilime neden oldu. Oturumda söz alan CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, videonun orijinal halini dinleterek “Eleştiri başka bir şey, kamuoyunu yanlış yönlendirmek başka bir şey. Bunun siyasi etik değerlerle yakından uzaktan ilgisi yoktur. Bu davranışı nedeni ile bizden, İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu’ndan, CHP’den değil, meclisimizden ve yanıltmaya çalıştığı kamuoyundan Tevfik Göksu’nun özür dilemesini istiyoruz. Eleştiri haktır, eksikler varsa söylenir. Ama gerçekleri eğip bükmek, montajlamak, cımbızlamak ve trol kafası içinde montajlanmış videolar oluşturmak ve bunları belediye meclisinde dinleterek kamuoyunu yanlış biçimde etkilemeye çalışmak etik değildir. Bir siyasetçiye yakışmaz. Ve derhal özür dilenmesi gerekir” dedi.

“ÜZÜNTÜLERİMİ İFADE EDİYORUM AMA ÖZÜRLÜK BİR DURUM YOK”

AKP Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz Balyalı’ya yanıt vererek “Tevfik başkanımız cevabını verir ama trol zihniyetinin meclise hakim olduğunu ifade ettiği için Tarık bey, buna istinaden birkaç şey söylemek isterim. Çok yakışıksız bir ifade. Düzeltme haklarını kullanmak en doğal haklarıdır. Fakat ifadeler maksadını aştı. Kumpas, montaj, şantaj, kirli pazarlıklar bizim meşrebimizde yoktur. Bu ifadeler masa ortaklarından birine aitti. İmamoğlu Fazilet Durağı yalanı için İstanbullulardan özür dilememişti. Bu erdemi göstermemişti. Şimdi olmayan bir mesele için bizden bu erdemi bekliyorlar, beklemesinler. Fakat şunu ifade edeyim söz konusu videoyu kişisel hesabımdan ben de paylaştım. Video sosyal medyada dolaşıyordu. Hakikaten samimiyetle ifade ediyorum, 20 yıllık mukayese meselesini bilmiyordum. Orijinal haline baktığımda Tarık beyin de dinlettiği gibi şunu söylüyor ’20 yıllık performansı dikkate alırsak meseleyi 100 yılda çözeriz’ diyor. Evet çok doğru olmamış, siyaseten etik değil. Üzüntülerimi ifade ediyorum ama özürlük bir durum yok. Çünkü kasten yapılmış bir mesele değildi” dedi.

“LEYLEĞİN ÖMRÜ LAK LAKLA GEÇMİŞ”

Türkyılmaz “montaj video algısı ile hakikatleri üzerinin örtülmesine de izin vermeyeceklerini” söyleyerek İmamoğlu’nun “göreve geldiğimizde deprem meselesini 5 yılda çözeriz” açıklamasının yer aldığı videoyu tekrar dinletti. Türkyılmaz “Leyleğin ömrü lak lakla geçmiş. Ağustos böceği gibi yan gelip yatmış. 4 yıldır Ankara türküleri söylemiş. Kalan 1 yılda İBB, İstanbul’daki deprem meselesini çözeceğini mi iddia ediyor? Arkadaşlar bunun cevabını versin. İBB’nin kaplumbağa hızıyla bırakın 100 yılı deprem meselesini 1000 yılda çözemez” dedi.

Balyalı da “Hepimiz ders almış olduk, sosyal medyada yayınlanan her şeye inanmamak lazım. Eleştiri bir haktır, doğaldır. Murat beyin seyrettirdiği videoda da bir eleştiri vardır. Bunları söylemek haklarıdır. Biz de çıkar cevaplarımızı veririz. Bu siyasetin doğası ve olması gerekendir. Ama içinden çekilmiş görüntülerle servis edilmesi doğal değildir. Bizim isyanımız bunadır. Bizim özür talebimiz de bunandır” karşılığını verdi.