Tezcan: Kozmik odaya FETÖ’yü soktular – Türkiye’nin Geleceği (12 Şubat 2020)





Türkiye’nin Geleceği’nde Evren Özalkuş’un Konukları CHP Milletvekili Bülent Tezcan, Hukukçu Celal Ülgen Ve CHP Eski Milletvekili Dursun Çiçek oldu. FETÖ’nün siyasi ayağının uzantılarının sorgulandığı programda, Türkiye’yi 15 Temmuz sürecine getiren sürece dikkat çekildi. Tele1'e destek olmak için:

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