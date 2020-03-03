Tezel: Şehit oldular! Neden? – Ali Tezel’e Sorun (29 Şubat 2020)





SGK Uzmanı Ali Tezel’in yorumuyla, Evren Özalkuş’un moderatörlüğündeki Ali Tezel’e Sorun Programında, sosyal güvenlik alanında, izleyicilerin merak ettiği sorular yanıt buldu. İdlib saldırısının yorumlandığı programda daha sonra izleyicilerden gelen çeşitli sorular yantlandı. Tele1'e destek olmak için:

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