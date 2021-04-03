Stat: Çotanak Spor Kompleksi
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Hüsnü Emre Çelimli, Emir Eray Eyisoy
GZT Giresunspor: Tolgahan Acar, Diarra, Hüsamettin Tut, Sergen Piçinciol, Hayrullah Bilazer, Mehmet Taş, Nalepa (Dk. 72 Uzodimma), Caner Hüseyin Bağ (Dk. 78 Erol Can Akdağ), Serginho, Eren Tozlu (Dk. 90 Traore), Balde
İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Wellington, Mehmet Yeşil, Onur Ergün, Ethemi (Dk. 68 Levent Ayçiçek), Etoga, Melih Kabasakal, Rroca (Dk. 90+2 Eslem Öztürk), Ali Yaşar, Abazaj (Dk. 83 Kağan Miray Bağış), Mirkan Aydın (Dk. 83 İbrahim Yılmaz)
Sarı kartlar: Dk. 45+2 Etoga (İstanbulspor), Dk. 86 Hüsamettin Tut (Giresunspor)
GİRESUN (AA) – TFF 1. Lig'in 28. haftasında GZT Giresunspor ile İstanbulspor arasında oynanan karşılaşma 0-0 tamamlandı.