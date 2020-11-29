TFF 1. Lig'de görünüm

ANKARA (AA) – TFF 1. Lig'de 11. hafta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelenen 1 karşılaşma dışında tamamlandı.
Ligde bugün oynanan karşılaşmalarda Keçiörengücü-Adana Demirspor'u Royal Hastanesi Bandırmaspor da Aydeniz Et Balıkesirspor'u 1-0 yendi.
Altınordu, deplasmanda Eskişehirspor'u 2-0 yenerek puanını 23'e yükseltti ve haftayı 21 puanlı Keçörengücü'nün önünde ilk sırada yer almayı başardı.
Günün diğer maçında Yılport Samsunspor konuk ettiği Tuzlaspor'u 2-0 mağlup ederek puanını 20'ye çıkardı ve sıralamada üçüncü basamakta yer aldı.
Adanaspor-Beypiliç Boluspor maçı ise ev sahibi ekipteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.
– Puan durumu
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.ALTINORDU
|11
|7
|2
|2
|17
|11
|6
|23
|2.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|11
|6
|3
|2
|18
|9
|9
|21
|3.YILPORT SAMSUNSPOR
|11
|5
|5
|1
|15
|9
|6
|20
|4.ADANA DEMİRSPOR
|10
|5
|3
|2
|19
|9
|10
|18
|5.İSTANBULSPOR A.Ş.
|10
|5
|3
|2
|17
|9
|8
|18
|6.TUZLASPOR A.Ş.
|10
|5
|3
|2
|17
|16
|1
|18
|7.ALTAY
|9
|5
|1
|3
|16
|9
|7
|16
|8.GİRESUNSPOR
|10
|4
|4
|2
|13
|12
|1
|16
|9.BURSASPOR
|11
|4
|2
|5
|19
|19
|0
|14
|10.AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
|11
|4
|2
|5
|12
|15
|-3
|14
|11.AKHİSARSPOR
|11
|3
|4
|4
|9
|14
|-5
|13
|12.ADANASPOR A.Ş.
|9
|3
|3
|3
|13
|10
|3
|12
|13.ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
|11
|3
|2
|6
|13
|14
|-1
|11
|14.BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
|11
|2
|4
|5
|11
|19
|-8
|10
|15.MENEMEN SPOR
|9
|2
|3
|4
|9
|13
|-4
|9
|16.ANKARASPOR
|10
|2
|2
|6
|6
|15
|-9
|8
|17.BEYPİLİÇ BOLUSPOR
|10
|1
|4
|5
|10
|14
|-4
|7
|18.ESKİŞEHİRSPOR
|11
|0
|4
|7
|5
|22
|-17
|1
Not: Eskişehirspor'un 3 puanı silindi.