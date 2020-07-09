TFF 1. Lig'in 33. haftasında görev alacak hakemler açıklandı

İSTANBUL (AA) – TFF 1. Lig'in 33. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, TFF 1. Lig'in 33. haftasında görev alacak hakemler şunlar:
11 Temmuz Cumartesi:
20.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Eskişehirspor: Cihan Aydın
12 Temmuz Pazar:
17.30 İstanbulspor-Osmanlıspor: Özgür Yankaya
17.30 Keçiörengücü-Fatih Karagümrük: Mustafa Öğretmenoğlu
17.30 Altınordu-Giresunspor: Burak Şeker
17.30 Bursaspor-Ekol Göz Menemenspor: Bahattin Şimşek
17.30 Altay-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Ali Şansalan
17.30 Cesar Grup Ümraniyespor-Adana Demirspor: Suat Arslanboğa
17.30 Boluspor-Akhisarspor: Ümit Öztürk
17.30 Adanaspor-Hatayspor: Yiğit Arslan