50.8 F
Los Angeles
6 Mayıs 2023
AnasayfaAlaturka SporTFF Başkanı Büyükekşi, Çorum'da incelemelerde bulundu

TFF Başkanı Büyükekşi, Çorum’da incelemelerde bulundu

Alaturka Online
Alaturka Online
Alaturka Spor

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, bir dizi ziyaret için geldiği Çorum’da ilk olarak Çorum Valisi Mustafa Çiftçi’yi ziyaret etti. Valilik ziyareti sonunda Büyükekşi, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Daha önce de Çorum’a ziyarette bulunduğunu açıklayan Büyükekşi, “Yaklaşık 7-8 yıl oldu. O günden bugüne bayağı bir değişim olmuş. O zaman ihracatı 1 milyar doların altındaydı. Şimdi 1 milyar doları geçmiş. Son derece sevindirici. Sporda, Çorumspor önemli bir yol aldı. Şuanda şampiyonluğa oynayan takımlardan bir tanesi. Onun içinde kendilerini tebrik ediyoruz. Çorum’da olmaktan mutluluk duyuyorum” ifadelerini kullandı

Büyükekşi’den Beşiktaş yanıtı: “Bugün bunu konuşmamız söz konusu değil”
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin, “Beşiktaş şampiyon olsa bile ligin tescil edilmesini kabul etmeyeceğim” sözleri hatırlatılması üzerine Büyükekşi, “Bugün bunu konuşmamız söz konusu değil. Biz bugün Çorum için geldik” dedi.
Ziyarette Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, AK Parti Çorum Milletvekili Adayı Zeki Gül hazır bulundu.

Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,496BeğenenlerBeğen
16,187TakipçilerTakip Et
3,522TakipçilerTakip Et
7,695TakipçilerTakip Et
31,200AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States