TFF Başkanı Büyükekşi ve kulüp başkanları Beşiktaş’ta ‘Omuz Omuza’

Trabzonspor – Basel maçıyla başlayan ve dün oynanan Fenerbahçe – Konyaspor mücadelesi sonrasında da verilen birlik ve beraberlik mesajları bugün oynanan Beşiktaş – Antalyaspor karşılaşmasında da devam etti. Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin davetiyle TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Kulüpler Birliği Vakfı ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ve Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya karşılaşmayı birlikte takip etti.