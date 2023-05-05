TFF Başkanı Büyükekşi’den Gaziantep FK ve Başkan Memik Yılmaz’a ziyaret

Kulüp tesislerinde TFF Başkanı ve İcra Kurulu üyesi ile bir araya gelen Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz ve teknik sorumlu Erdal Güneş, 2023-2024 futbol sezonunda Spor Toto Süper Lig’e katılım sağlamak istediklerini TFF Başkanına sözlü olarak söyledikten sonra yazılı başvurularını da TFF’ye ilettiler. TFF Başkanı, böyle bir felaketin bir daha yaşanmaması dileyerek, bugüne kadar depremden etkilenen kulüplerin yaralarını sarma gayretinde olduklarını, bundan sonra da bu kulüplerimizin hızlı bir şekilde normalleşmeleri için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

Tesislerde incelemelerde bulunan Başkan Büyükekşi, deprem felaketinin ardından kulübün karşılaştığı sorunları yöneticilerden dinleyerek fikir alışverişinde bulundu.

BAŞKAN BÜYÜKEKŞİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Mehmet Büyükekşi Gaziantep FK’ya ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, Türk futbolunun gelişimini sağlamak için Altyapı Akademileri Projesi ziyaretlerini ve toplantılarını sürdürdüklerini belirterek, “Bugün de Gaziantep FK Kulübümüzü ziyaret ettik. Sevgili başkan Memik Yılmaz ve teknik sorumlu Erdal hocamıza misafirperverlikleri ve verdikleri bilgiler için teşekkür ediyorum. Gaziantep FK Akademisi’nde 7 yaşından 19 yaşına kadar 300 futbolcunun yer aldığı 12 takım yer alıyor. Bu futbolcularımızla da sohbet edip, sorunlarını dinledim. İnşallah Altyapı Akademisi Projemizi hayata geçirdiğimizde, tüm takımlarımızın altyapılarında yer alan oyuncularımız belli standartlara sahip tesislerde, aynı eğitimi alacak. Onlar aldıkları eğitimlerle iyi birer futbolcu olarak yetişip, hem kulüplerine hem milli takımlarımıza büyük katkı yapacaklar” dedi.

“ALTYAPI AKADEMİLERİ PROJESİ TÜRK FUTBOLUNUN KURTULUŞ REÇETESİ OLACAK”

Bu doğrultuda ilk adımı attıklarının altını çizen TFF Başkanı, “Önce Süper Lig’deki takımlarımızın başındaki teknik sorumluları, daha sonra 6-19 yaş arası her takımdan 10 antrenörü eğiteceğiz. Bunların bütün ücretlerini TFF ödeyecek. 1 yıllık dönemde antrenörlerimizin eğitimini tamamlayacağız. Daha sonra da bir taraftan akademilerin yıldızlaması ve denetimi olacak. Altyapı Akademileri Projemiz ile birlikte ekonomik sıkıntılar içerisindeki kulüplerimizin öz kaynaklarına eğilmesini, bunu da yaparken bu kaynakları daha etkin ve faydalı kullanmasını sağlamayı hedefliyoruz. Altyapı Akademileri Projesi Türk futbolunun kurtuluş reçetesi olacak” ifadelerini kullandı.

Gaziantep FK Kulübü Başkanı Memik Yılmaz ise TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’ye ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, “Başkanımızın ziyaretleri bizi şereflendirdi. Altyapı tesislerimizi gezdik ve altyapı çalışmalarımız hakkında bilgi verip, fikir alış verişinde bulunduk.” şeklinde konuştu.

İSTANBUL, (DHA)