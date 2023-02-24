TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Planımızda yeni bir şey yok!

Deprem bölgesinin yaralarını sarmak için yoğun mesaide olan TFF’de Başkan Mehmet Büyükekşi, ligin gidişatıyla ilgili sürekli farklı iddiaların ortaya atılmasından son derece rahatsız… Son olarak yeniden Play-Off ihtimali ortaya çıkmıştı.

‘Nereden çıkıyor anlamış değilim’

FANATİK’e konuşan Büyükekşi, “Yaptığımız resmi açıklamalara rağmen maalesef her gün ligin gidişatı ve benzeri konularda çeşitli iddialar gündeme geliyor. Daha önce resmi duyurularını ve planlamalarını yaptığımız süreçler dışında herhangi yeni bir şey gündemimizde yok. Play Off iddiası ve benzeri şeyler nereden çıkıyor anlamış değilim. Ne bu yönde bir talep gelmiş durumda ne de böyle bir şey gündemimizde” diye konuştu.

‘En büyük gayemiz…’

Planlamanın kusursuz işlemesi için gayret gösterdiklerini vurgulayan Büyükekşi, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ligleri planladığımız şekilde oynatıp, takvimimize sadık kalarak sezonu bitirmek en büyük gayemiz. Bilindiği üzere İstanbul’da 10 Haziran 2023’te Şampiyonlar Ligi Finali’ne ev sahipliği yapacağız.”

‘FIFA ve UEFA ile iletişimdeyiz’

“Gayemiz en geç haziranın ilk haftasında ligleri sağlıklı bir şekilde bitirmek, sonrasında da tüm mesaimizi Şampiyonlar Ligi Finali’ne harcamak. Yaşadığımız büyük felaket sonrası FIFAile olduğu gibiUEFAile de sürekli iletişim halindeyiz. Kimsenin kuşkusu olmasın. İnşallah TFF olarak üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getireceğiz.