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16 Mayıs 2023
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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi Sivasspor-Kasımpaşa maçını izledi

Alaturka Online
Alaturka Online
Alaturka Spor

Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında Sivasspor, sahasında Kasımpaşa’yı ağırladı. Ligde telafisi olmayan haftalara girilirken alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Paşa çok değerli bir galibiyet aldı. İstanbul ekibi, Sivas’ın yüklendiği anlarda Ben Ouanes ve Mamadou Fall’ın golleriyle 2-1 kazandı, nefes aldı.

Bugün sabah bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere kente gelen TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’de karşılaşmayı protokol tribününden takip etti. Büyükekşi’ye; Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç ve Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz eşlik etti.

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