TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’den kulüplere: “Biz kimseden etkilenmeyiz”

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Yönetim Kurulu üyelerinin Ankara’daki ilk durağı MKE Ankaragücü oldu. Altyapı Akademileri Projesi kapsamında Altyapı Akademilerinde Türkiye Modeli oluşturmak ve sürdürebilmek adına TFF Başkanı ile Yönetim Kurulu Üyeleri’nin kulüp akademilerini ziyaret ederek yaptığı toplantılar Ankara kulüpleriyle devam ediyor.

ANKARAGÜCÜ’NDEN SUNUM

Ziyarette TFF Başkan Vekili Nüket Küçükel Ezberci, Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Müslüm Özmen, Yönetim Kurulu Üyesi Talat Papatya da hazır bulundu.

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ve Yönetim Kurulu Üyeleri’nin ev sahipliğinde yapılan toplantıda kulübün Gençlik Geliştirme Programı Sorumlusu Ümit Turmuş da TFF Yönetimi’ne bir sunum yaptı.

TFF BAŞKANI SORULARI YANITLADI

Gerçekleştirilen ziyaretin ardından çıkışta basın mesnuplarının sorularını yanıtlayan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi önemli açıklamalarda bulundu. Büyükekşi son zamanlarda kulüplerden gelen hakem eleştirilerine ve federasyon ziyaretleri ile ilgili oluşan yorumlara sert ifadelerle yanıt verdi.

TFF Başkanı Büyükekşi’nin açıklamaları şu şekilde:

BÜYÜKEKŞİ: ÖNEMLİ OLAN İYİ NİYET

“Hepimiz çok dikkatli olmalıyız. TFF’ye ziyaretlerin olumlu ya da olumsuz katkısı yok. Biz kimseden etkilenmeyiz. Hakemlerin ve MHK’nın etkilenmemesi için gerekli talimatı veriyoruz. Herkes çıkıp futbolunu oynasın. Kulüplerin kendi kapısının önünü süpürmesini istiyoruz. Kendi futbolcusuyla, kendi teknik direktörleriyle ilgilensinler. Biz de hakemlerle ilgileniriz. Bir teknik adam “Oyuncumuz hata yaptır ve gol oldu” diyor. Hakemler de hata yapabilir. Önemli olan iyi niyet.”

‘OYUNCU HAVUZUMUZU GELİŞTİRMELİYİZ’

“Barcelona Başkanı Joan Laporta diyor ki; “Biz oyuncu yetiştiririz, Altın Top ödülü alır. Real Madrid ise o oyuncuları transfer eder.” Biz Türk futbolu olarak oyuncu yetiştirmeliyiz. Oyuncu havuzumu geliştirmeliyiz. Kulüplerimiz, Ajax gibi her yıl A Takım’a en az 2 genç oyuncu vermeli. 85 milyon nüfusumuz var. Çok değerli oyuncular çıkacaktır. Yeter ki helva yapmayı bilelim.”