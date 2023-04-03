TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’den MHK açıklaması ve Beşiktaş’a yanıt! “Olmayacak şeyler”

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Double Pass firmasıyla düzenlenen sponsorluk anlaşması için basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Türk futbolunun geleceğine dair projelere yönelik bilgiler veren Büyükekşi ayrıca kulüplerin borcunu ve maddi yönden yaşanan acı tabloyu da duyurmuş oldu. Ayrıca Büyükekşi, ligden çekilen takımların puanlarının silinip silinmeyeceği konusunda tartışmalara son noktayı koydu. MHK konusunda da TFF Başkanı herhangi bir değişikliğe gidilmeyeceğini söyledi.

TFF Başkanı Büyükekşi’nin açıklamaları şu şekilde:

“Uzun zamandır üzerinde çalıştığımız bu önemli projeyle ilgili yaptığımız çalışmaları, gerçekleştirdiğimiz ziyaretleri, sizlerle ve kamuoyuyla paylaşmıştık. Bugün detaylardan bahsedeceğim. Kalıcı ve istikrarlı başarı istiyorsak, sorunsuz ve sonuç odaklı işleyen, sürdürülebilir bir futbol ekosistemi yaratmak zorundayız. TFF olarak bizim rolümüz, futbol akademileri projesini sağlam bir zemine oturtmak ve uygulamasını sağlamak.”

‘KULÜPLERİN BORÇLARI 25 MİLYAR TL! HATTA FAİZİYLE 2 KATINA ÇIKIYOR’

“Kulüplerimiz ekonomik olarak zor durumdalar. Borçları 25 milyar TL’ye yakın. Faizi ile birlikte bu iki katına çıkıyor. Futbol akademileri projemiz, işte bu yüzden kritik öneme sahip. Hem altyapıda hem sportif başarıda hem de finansal açıdan ihtiyaçları karşılıyor.”

“Kulüplerimizin kendi altyapılarına kaynak ayırmalarını ve onları geliştirmeleri gerekiyor. Altyapı akademilerinden yetişen futbolcuların, öncelikle kendi kulüplerinin A takımına yükselmelerini, bir sonraki adımda da yurt dışına transfer olmalarını istiyoruz.”

‘MİLLİ TAKIMIN BAŞARISI DA BU PROJEYE BAĞLI’

“Millî Takımımızın başarısı da bu projenin sağlıklı yürüyüşüne bağlı. Millî Takımımıza her yaş kategorisi için oyuncu havuzu oluşmasını hedefliyoruz. Bugüne kadar hem yurt içi hem de yurt dışı birçok ziyaret gerçekleştirdik. Altyapı tesislerini inceledik ve görüş alışverişlerinde bulunduk. Tüm bu ziyaretlerimizin amacı, Türkiye’nin altyapı akademileri modelini geliştirmekti.”

“KPMG ile birlikte sürdürdüğümüz strateji çalıştaylarımızda 13 Mart 2023 tarihinde altyapı ve akademi çalışma grubu toplantısını gerçekleştirdik. Türk futbolunda genç oyuncu gelişimini uluslararası standartlarda, sağlıklı ve sürdürülebiir bir akademi modeliyle oluşturmak adına, Double Pass firmasıyla iş birliği protokolünü sizlerin huzurunda imzalayacağız.”

“Double Pass; FIFA, UEFA ve çeşitli ülke federasyonlarıyla yürüttüğü eğitim ve denetleme çalışmalarıyla dünya çapında kenidi ispat etmiş, 20 yılı aşkın tecrübeye sahip bir şirket. Premier League, Bundesliga, US Soccer, J-League, DBU, Flamengo, Hertha Berlin, SC Internacional, FC Copenhagen ve daha pek çok saygın kuruluşla birlikte çalışmalar gerçekleştirmiş. Bundan sonra bu deneyimlerini ve uzmanlıklarını, Türk futbolunun geleceği için kullanacaklar. Sizlerin huzurunda kendilerini tebrik ediyor, iş birliğimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum.”

“Şimdi ise Double Pass firmasıyla birlikte gerçekleştireceğimiz projemizin kapsamı hakkında sizleri bilgilendirmek isterim. Öncelikle, yaş gruplarına özel kriterleri taşıyan antrenörler seçilecek. Kulüplerde gerçek anlamda futbol akademileri kurulacak ve 6 ay süre ile antrenörlerin ücretleri TFF tarafından karşılanacak. Akademiler TFF tarafından denetlenecek ve destek mekanizmaları denetleme sonuçlarına göre işletilecek. Belirli kriterlere göre seçilecek antrenörler, kendi ilgili yaş gruplarına göre eğitim alacaklar. Eğitimini tamamlayan antrenörler, eğitimini aldıkları yaş gruplarına göre çocuklarımıza ve gençlerimize eğitim verecekler.”

AKADEMİ ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

“Gelecek sezon Süper Lig ve TFF 1. Lig kulüplerine akademi zorunluluğu getirilmesi ile ilgili yönetim kurulu kararı aldık. Bugün de kulüplerimize tebliğ edeceğiz.”

“Futbol akademilerinin finansmanında, Hazine ve Maliye Bakanlığımız ilgili kanunu değiştirerek kulüplerimize stopaj iadelerini altyapı için kullanma zorunluluğu getirdi. Kulüplerimize böyle güzel bir imkan tanıyarak Türk futbolunun gelişmesine büyük destek veren başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Hazine ve Maliye Bakanımız ile Gençlik ve Spor Bakanımıza şükranlarımızı sunuyoruz.”

2024-2025 YILINDA B TAKIMI UYGULAMASI GELİYOR

“Diğer taraftan, genç futbolcu gelişimi kapsamında; 2023-2024 sezonunda Süper Lig’deki takımların, 2024-2025 sezonundan başlamak üzere katılabileceği B takımı uygulamasını da hayata geçiriyoruz.”

“Futbol akademileri projemizi başlattık. Çıktığımız bu yolda futbolumuzun tüm paydaşlarının birlik ve beraberlik içinde ortak bir amaç için çalışacaklarına eminiz. Şanlı Cumhuriyetimizin ve Federasyonumuzun 100. Kuruluş yıl dönümünde, tüm camiamızı Türk futbolunun geleceğini istikrarlı ve kalıcı bir başarıya taşımaya davet ediyoruz. Bu önemli projeye katkı sağlayacak tüm paydaşlarımıza ve Double Pass firmasına çok teşekkür ediyorum.”

BEŞİKTAŞ’A YANIT

“Oynanmış maçlar tescil edilmiştir. Oynanmamış olanlar hükmen sonuçlanmıştır. Aldığımız karar acele değildi. Geçmiş örneklere bakarak aldık. Kulüpler Birliği’nin bu konuda karar alma yetkisi yok, karar TFF’de. Öyle olsa bile sadece 6 kulüp bunu istiyor, 11 tanesi ise karşı çıkıyor. Olmayacak şeyler ile kamuoyunu meşgul etmeyelim. Ortamı gerginleştirmeden ligimizi devam ettirelim. Futbolumuzun marka değerine zarar vermeyelim.”

NELER YAŞANMIŞTI?

Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketinin ardından Gaziantep FK ve Hatayspor derinden etkilenmiş ve ligden çekilme kararı almışlardı. Bunun üzerine TFF’nin konuyla ilgili alacağı karar büyük merak konusu olmuştu. Büyükekşi başkanlığında toplanan TFF yetkilileri ligin ilk yarısında oynanan maçların tescil edilmesine ve ligin 2. yarısında oynanacak maçların da hükmen galibiyet olarak sayılması kararı alındı.

Bu karara başta Beşiktaş olmak üzere tepki gösteren kulüpler oldu. Özellikle futbol dünyasında bu konuda ortak bir fikir birliği oluşmadı. Geçtiğimiz günlerde Kulüpler Birliği bu konuyu görüşmek üzere bir araya gelmiş ve fikirlerini TFF’ye beyan etmişlerdi. Konuyla alakalı Ahmet Nur Çebi’nin de verilen kararın yanlış olduğuna dair oldukça sert açıklamaları vardı.

MHK AÇIKLAMASI

“Bu hafta sadece derbi maçın hakemi manuel olarak atandı. MHK’nin böyle bir talebi oldu. Belçika’da da böyle uygulamalar olabiliyor. Bazen en zor maçı manuel olarak atayabiliyorlar. Biz de buna izin verdik. Şeffaflık gereği de bunu özellikle açıkladık. Ayrıca Merkez Hakem Kurulu başkanını değiştirmek gibi bir düşüncemiz yok.”