TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’den Ramazan Bayramı mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi sosyal medya hesabından görüntülü bir mesaj paylaşan Mehmet Büyükekşi, bayram mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Ramazan Bayramı’nın milletimize, tüm Müslüman alemine hayırlar getirmesini, özellikle futbol camiası açısından da Türk futboluna hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bizim zaman zaman en büyük eksikliğini gördüğümüz şey birlik, beraberlik ve dayanışma. Bu bayramlar bunun için bir vesile. Birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışmayı öne çıkarabilirsek bizim için bir fırsat olacağını düşünüyorum. Bütün futbol ailesinin; futbolcusuyla, başkanlarıyla, federasyonuyla, hakemleriyle ve diğer paydaşlarıyla bir arada güzel bir bayram geçirmesini diliyorum.”