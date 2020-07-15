TFF Başkanı Nihat Özdemir'den 15 Temmuz mesajı

İSTANBUL (AA) – Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

TFF'den, '15 Temmuz'u unutmadık, unutmayacağız!' başlığı altında yapılan paylaşımda, "15 Temmuz 2016'da terör örgütünün darbe girişimiyle karşı karşıya kalan milletimiz, dünyaya örnek bir liderlik sergileyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde demokrasi destanı yazdı. O karanlık gecede ülkesi için sokaklara dökülen, kurşunların üzerine yılmadan giden, canı pahasına tankların önüne yatan, bombalara meydan okuyan milletimizin birliği, beraberliği ve kardeşliği; FETÖ/PDY terör örgütünün hain emellerine ulaşmasının önündeki en büyük engel oldu." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'nin şehit ve gazilerin destansı mücadelesi sayesinde dimdik ayakta olduğunun vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu ülke; Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığını yok etmeyi hedefleyen hainleri asla unutmayacaktır. Türkiye, şehit ve gazilerimizin destansı mücadelesi sayesinde dimdik ayaktadır ve karanlık geceyi aydınlatan tüm kahramanlarına minnettardır. Tarih boyunca olduğu gibi o gecede de hürriyetine canı pahasına sahip çıkan milletimizin onurlu duruşunun değeri ve büyüklüğü, her geçen gün daha da iyi anlaşılıyor ve gelecek için hepimize büyük bir güç veriyor. Bizler futbol ailesi olarak, demokrasinin daima yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Bu vesileyle bir kez daha Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü bizlere miras bırakan tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, saygı ve minnetle anıyorum, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."