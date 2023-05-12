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11 Mayıs 2023
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TFF bugün açıklayacak! Yabancı kuralın büyük gün

Alaturka Online
Alaturka Online
Alaturka Spor

Yabancı kuralı için büyük gün… TFF bugün kulüplerle yapılacak olan toplantı sonrasında yeni sezonda uygulanacak olan yabancı kuralını açıklayacak. Toplantı öncesindeki detaylardan edinilen bilgiye göre ‘Yeni Yabancı Kuralı’nda kulüpler 14 yabancıyla mukavele yapabilecek. Sahada ise 11 yabancı serbestliği olacak. Önümüzdeki sezon 14 yabancı oyuncuyla sözleşme imzalanabilecek. 23 yaş altı yabancıları için 14 sözleşmenin üzerinde esneklik gösterilecek.

B Ligi de geliyor

14’ü aşan sözleşmeler için TFF Altyapı Fonu’na pay aktarılacak. Sahada 11 yabancının yeniden serbest olması gündemde. Kulüpler, 23 yaş altı yabancılarının 1 veya 2’sini B takımlarında oynatabilecek. B takımları, 3. Lig’e dahil edilecek ve 3. Lig bölgesel hale getirilecek. Süper Lig B takımları, 1. Lig’e kadar yükselebilecek ancak Süper Lig’e çıkma hakları olmayacak. Bu takımlarda yerli ve yabancı 23 yaş üstü oyuncuların oynamasına izin verilmeyecek.

Alaturka Online
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