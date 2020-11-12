TFF, Domagoj Vida'yla temaslı olanlar için ön tedbir alındığını açıkladı

İSTANBUL (AA) – Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı'nın Hırvatistan ile oynadığı maçta forma giyen ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktığı için devre arası oyundan alınan Domagoj Vida ile temaslı olan herkesin ay-yıldızlı kafileden ayrı tutulduğunu, tüm kadronun da testten geçirildiğini duyurdu.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, "Hırvatistan Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, Vida'nın karşılaşma için gerçekleştirilen Kovid-19 testlerinin negatif çıktığı fakat aynı kafilenin İsveç müsabakası için yapacağı seyahat gerekçesiyle karşılaşma sabahı alınan örneklerin pozitife dönüştüğü kaydedilmiştir." denildi.

Federasyondan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"A Milli Takım idari ve teknik heyeti, Domagoj Vida ile temaslı olabileceği şüphesi bulunan herkesin kafileden ayrı bir şekilde kamp yapılan Riva'daki milli takımlar tesislerine ulaştırılmasını, burada da gerekli karantina kurallarına uyularak ön tedbirlerin alınmasını sağlamıştır. 12 Kasım Perşembe sabahı itibarıyla tüm kafilenin korona virüs testleri gerçekleştirilmiştir. Elde edilecek sonuçlara göre Kovid-19 protokolü kuralları çerçevesinde gerekli hassasiyetin gösterilmesine devam edilecektir."