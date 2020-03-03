TFF Galatasaray’ın teklifini reddetti!

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray’ın Sivasspor maçının erkene alınması talebini kabul etmedi.

Galatasaray, Sivas’taki olumsuz hava koşulları nedeniyle 19.00’da oynanacak mücadelenin 16.00’ya alınmasını talep etti. TFF ise bu talebi kabul etmedi.

Galatasaray’ın geçen sezon BB Erzurumspor ile ilgili hava koşulları nedeniyle yaptığı başvuru da cevapsız kalmıştı.

AÇIKLAMA DIGITURK’TEN GELMİŞTİ

Digiturk Spor İçeriklerinden Sorumlu Grup Başkanı Saad Saleh Al-Hudaifi, Katar’da açıklamalarda bulundu.

Galatasaray’ın Süper Lig’in 25. haftasında Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maçın saatinin 19:00’dan 16:00’a alınması için talepte bulunduğunu kaydeden Saad Saleh Al-Hudaifi, “Galatasaray, Sivasspor maçının saat 16.00’da oynanmasını istiyor. Biz bu öneriye sıcak bakıyoruz. TFF temelde saat değişikliğine karşı değil ancak bunun için saat 19.00 slotuna başka bir büyük takımın maçını koyması gerekiyor. Dolayısıyla Galatasaray’ın talebinin kabul görmesi için maç saatlerindeki değişiklikten etkilenecek tüm takımların onayına ihtiyaç var. Son kararı TFF verecek” ifadelerini kullandı.

SÜPER LİG’DE 25. HAFTA MAÇLARI

6 MART CUMA

20:00 Beşiktaş – Ankaragücü

7 MART CUMARTESİ

17:00 Gaziantep – Trabzonspor

17:00 Göztepe – Başakşehir

20:00 Fenerbahçe – Denizlispor

8 MART PAZAR

19:00 Sivasspor – Galatasaray