İSTANBUL (AA) – Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Genç Milli Takım antrenörlerinin çalışma grubu toplantısı başladı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantının açılışında konuşan Ümit Milli Takım ve Genç Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, milli takımlarda görev yapan antrenörlerin kendileri için çok değerli olduğunu belirterek, "Bu çalışma grubu toplantılarımız belirli periyodlarla yapılmaya devam edecek. Sürekli iletişim içinde olacağız. Amacımız, Türk futbolunu en üst noktaya, en tepeye çıkarmak. Sizler de Türk futbolunun en önemli parçalarısınız." dedi.

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas önderliğinde düzenlenen toplantıda, "Genç Milli Takımların oyun felsefesi", "Oyun felsefesi nasıl geliştirilir?", "Oyuncu profili nasıl geliştirilir?", "Oyun planlarının analizi ve tasarlanması", "Oyun kurma metotları ve maça yansımaları", "Oyunun bölümlerini ve prensiplerini geliştirmek", "Dünya standartlarına göre gelişmek", "Dünya futbolundaki trendler" ve "Oyun tarzını geliştirmek" konu başlıklarında çalışmalar yapılacak.

Teorik çalışmaların yanında saha uygulamalarının da yapılacağı çalışma grubu toplantısına, antrenör danışmanı Peters Bernhard ve yardımcısı Levent Sürme eğitimci olarak destek veriyor.

Genç Milli Takım antrenörlerinin çalışma grubu toplantısı, 3 Mart Çarşamba günü tamamlanacak.